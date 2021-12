Antuna y Mayorga están prácticamente amarrados con la Máquina, Alvarado llegaría Chivas

Michel Leaño habló después del partido amistoso de Chivas contra Colima sobre los rumores de la salida de Uriel Antuna y Mayorga.

Marcelo Michel Leaño no quiso dar detalles sobre las negociaciones que están haciendo las directivas de Chivas y Cruz Azul.

Uriel Antuna y Alejandro Mayorga están prácticamente amarrados con la Máquina y Roberto Alvarado llegaría al Rebaño Sagrado.

“Yo solo cuento con los jugadores que estuvieron hoy. Mientras no me dé una indicación la directiva, este va a ser el plantel con el que vamos a jugar. Todavía no definió quiénes van a estar en mi 11. Los jugadores lo saben, cualquiera puede ser titular. Yo quiero ver quién realmente tiene es nivel energético que necesita el equipo, además del futbol, para poder iniciar ganando”