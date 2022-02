“Piojo” Herrera: Cuando Tigres juega bien, Chivas poco puede hacer

Las Chivas sufrieron un golpe de realidad cuando este sábado fueron derrotados 3-1 en casa ante los Tigres que dirige el técnico Miguel Herrera, quien señaló que cuando su equipo juega bien, difícilmente se les puede parar.

Y es que lamentablemente, en este encuentro los pupilos de Marcelo Michel Leaño poco pudieron competir contra los regiomontanos. Tanto a nivel individual, como en lo colectivo, donde fueron superados en la generación de llegadas.

Así que durante la conferencia de prensa, un reportero le preguntó al “Piojo” si el Guadalajara no le puso mucha resistencia, por lo abultado del marcador.

“No, yo creo que cuando un equipo juega bien, el rival tampoco puede poner mucho de su parte. Ellos tuvieron oportunidades, no podemos decir que no. Tienen buenos jugadores, su media cancha, el volumen de juego que tienen sus volantes y delanteros es muy bueno. Tienen muy buena capacidad técnica todos, pero los nuestros jugaron muy bien”, señaló.

En las estadísticas, el Rebaño Sagrado terminó con más posesión de balón, pero de poco sirvió cuando los visitantes tuvieron más disparos a portería en todo el encuentro.

“Hubo un momento en el que nos encimaron, afortunadamente no tenían oportunidades claras porque estábamos bien parados. Después el equipo se ordena y se asienta en la cancha, y empieza a jugar de mejor manera. El rival cuenta, no es que ellos no pongan resistencia, creo que cuando jugamos bastante bien, es difícil pararnos”, agregó Miguel Herrera.