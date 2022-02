“Yo sinceramente me cagué de risa", Miguel Herrera se burló de Leaño cuando le dijo que sería entrenador

Miguel “Piojo” Herrera se burló de Marcelo Leaño cuando le dijo que sería entrenado algún día.

El estratega de Tigres recordó cuando coincidió con Leaño en Tecos y este le dijo que sería entrenador algún, pues si lo cumplio

El 'Piojo' era el DT del club, mientras que Leaño era parte del staff.

"Se me acercó Marcelo Michel Leaño y me dijo, voy a ser técnico. Yo sinceramente me cagué de risa", mencionó el estratega de Tigres en entrevista con Podcast Mother Soccer.