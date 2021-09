Aunque no muchos lo saben, alguna vez Enrique “El Ojitos” Meza estuvo muy cerca de dirigir a las Chivas. Solamente que de última hora, Jorge Vergara se echó para atrás y no le cumplió el pacto de palabra que ya tenían.

Esta curiosa anécdota la reveló esta semana, el experimentado técnico mexicano durante una entrevista que tuvo con el periodista Ignacio Suárez. Aquí contó cómo él, en ese entonces dueño del Guadalajara, fue quien lo buscó para hacerle una propuesta de llegar al Rebaño Sagrado.

De acuerdo a los tiempos, fue por el año del 2011, cuando el “Ojitos” Meza el estratega de la Máquina. Todavía en esas fechas, era considerado como uno de los mejores entrenadores del futbol mexicano, con cuatro títulos de liga en su palmarés.

Incluso señaló que Vergara intentó convencerlo, diciéndole que en Cruz Azul no era tan apreciado y que en Chivas lo necesitaban. Sin embargo, no pudo persuadirlo y quedaron que en un año se buscarían.

Además de elegir otro proyecto, el “Ojitos” Meza comentó que Vergara ya no volvió a tener ese mismo trato con él en la siguiente ocasión que se vieron.

“En una de esas me encontré a Jorge en un aeropuerto, en Guadalajara, y él me vio, no me quiso saludar. Fui, le dije, ‘no me quiere saludar’, me dijo 'me voy, me voy, tengo prisa', pero creo que lo que pensaba hace un año, no lo pensaba después”.