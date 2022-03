“Piojo” Alvarado pudo firmar con América, pero pacto de caballeros lo impidió

Aunque cada día Roberto Alvarado se está identificando más con los colores de Chivas, en alguna ocasión estuvo muy cerca de firmar con el América y sólo el “pacto de caballeros” logró impedir su fichaje.

La historia se remonta a cuando el “Piojo” era un joven promesa que militaba en los Toros del Celaya, en la Liga de Ascenso. Por sus extraordinarias condiciones, lo llevaron a probarse en Inglaterra con algunos clubes de la Premier League.

Sin embargo, no se veía futuro y tras unos meses, regresó a México donde existió un fuerte acercamiento por parte de las Águilas, como relató el ahora futbolista del Guadalajara dentro del podcast que graba Jesús “El Canelo” Angulo para su canal de Youtube.

“Estaba desesperado, ya me quería regresar. Tenía 16 años, cuando me dicen que iba a regresar, me dijeron que tenían contacto con el Club América, vas a ir a la Sub-20 del equipo, tenían buena comunicación con ellos y yo dije ‘está bien’”.

El “Piojo” Alvarado había pasado días muy difíciles en Inglaterra, en donde sólo entrenaba y se la pasaba encerrado en su cuarto. Y su carrera era manejada sin que tuviera mucha voz, ni voto.

Afortunadamente para todos los ChivaHermanos que ahora disfrutan de verlo defendiendo los colores rojiblancos, algo frenó su fichaje con el acérrimo rival.

“Y ya cuando regresé, todavía existía el Pacto de Caballeros. Entonces cuando vuelvo, me citan unas personas del Celaya y como habían cambiado de dueño, me dicen que tenía que presentarme con ellos, por el pacto y que no querían que me fuera. Al final me quedé en Celaya”.