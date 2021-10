¿Será sincero? Presidente del Atlas dice que no le gusta la situación que sufre Chivas

José Riestra, presidente ejecutivo del Atlas, dio unas controvertidas declaraciones en las que señala que no le gusta la situación por la que está pasando Chivas, al estar fuera de los primeros planos del futbol mexicano.

De acuerdo a una entrevista que dio en Marca Claro, el directivo rojinegro afirmó que prefiere ver a las dos instituciones tapatías peleando por títulos.

“Claro que me encanta ganarle a Chivas, ser mejor que ellos, pero no me gusta la situación por la que hoy atraviesan. No es bueno para el fútbol mexicano, para ellos ni para nosotros. Lo he platicado con Amaury, hay que crear una rivalidad con dos grandes equipos. Con dos equipos protagonistas. En una de las mejores ciudades del país".