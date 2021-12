Gudiño reconoce el título del Atlas y afirma que ahora le toca a Chivas

El portero Raúl Gudiño fue prudente al reconocer el reciente título del Atlas, sin dejar de lado que ahora habrá mayor peso en Chivas para buscar el campeonato en este próximo torneo, en donde deberán mostrar avances en el proyecto que dirige Marcelo Michel Leaño.

El guardameta rojiblanco, quien se encuentra junto con sus compañeros en la pretemporada del Guadalajara en Barra de Navidad, aprovechó para hablar con Marca Claro de distintos temas. Tanto de su buen nivel que mostró en el semestre pasado, como de los rumores de este mercado de traspasos.

Aunque primordialmente, Gudiño apuntó que este Clausura 2022 tiene que ser para el Rebaño Sagrado. En especial, por el éxito tan fresco que está del vecino de enfrente, que seguramente hará que la afición rojiblanca esté más exigente de lo normal.

Por ahora, la directiva que comanda Ricardo Peláez no ha hecho ningún refuerzo. Así que el portero tapatío prefiere concentrarse en la plantilla que hoy en día está y no escuchar mucho los rumores, como los que a veces señalan que se busca un guardameta.

“Gudi” se dice enfocado en estos trabajos de preparación rumbo a un nuevo campeonato. Y tuvo tiempo para platicar sus sensaciones con la gestión de Michel Leaño y su apuesta por los canteranos.

Sin duda, Raúl Gudiño viene de ser el mejor futbolista del Apertura 2021 que acaba de terminar. Un semestre de mucho crecimiento, en el que empezó en la banca, pero terminó convertido en uno de los mejores arqueros de toda la Liga MX.

"Se hizo un gran torneo, fue uno de los mejores si no es que el mejor que he tenido en Chivas. Eso nada más me ayuda a motivarme, a estar mejor, a trabajar mejor para poder iniciar el siguiente con todo [...] Todavía falta mucho por mejorar, por trabajar. Eso me ayuda a mí a estar mejor tanto mental como físicamente, creo que nunca vamos a llegar a ese tope. Se ha mostrado un poquito de lo que puede ser Raúl Gudiño".