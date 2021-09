¡Gudiño ve su futuro en Chivas! Quiere competir por el arco rojiblanco

Aunque Raúl Gudiño inició el torneo en la banca de las Chivas, en los últimos tres partidos en la Liga MX ha aprovechado la ausencia de Antonio Rodríguez para quedarse con el puesto.

Sin embargo, la posición de arquero en el Guadalajara no está tan consolidada. Mismo que se refleja en la rotación que ha hecho Víctor Manuel Vucetich y que incluso ha provocado rumores de un posible fichaje de Andrés Gudiño, tercer guardameta del Cruz Azul.

El portero del Rebaño ha iniciado en los tres más recientes encuentros del Apertura 2021. En este lapso, ha dejado su marco en cero ante el Monterrey los Pumas.

En cuanto, a la declaración que hizo Vucetich, sobre que las Chivas van por el camino correcto, “Gudi” dio su opinión al respecto.

Finalmente, el arquero mexicano fue autocrítico en lo que han dejado de hacer y que se refleja en pocos triunfos este certamen.

Gudiño señaló que los problemas actuales son de responsabilidad compartida y que la directiva rojiblanca no los ha dejado solos.

“Aquí creo que todos jalamos parejo, todos vamos juntos, somos una institución, no solamente jugadores o directivos, todos vamos parejos. Todos estamos como se percibe, con esa frustración de no tener los resultados o no estar en la posición que se merece. El torneo no ha sido de lo mejor, pero nos toca a los jugadores, la directiva pone de su parte, el técnico pone de su parte y nosotros somos los que podemos revertir esto, nada más”.