¡Fuerte susto! Gudiño recordó la vez que lo bajaron de su camioneta para robarlo

El portero Raúl Gudiño ha pasado por varios sustos por culpa de la delincuencia, pero el peor de todos fue cuando lo bajaron de su camioneta y se la robaron, a tan sólo unas cuadras de donde vivían sus padres.

El guardameta es otro de los futbolistas de las Chivas que han sido asaltados, con algunos casos de violencia, como le ocurrió a Alexis Vega en la Ciudad de México y también a Jesús Angulo, quien fue privado de su libertad por unos minutos en Guadalajara.

Y fue en una plática con el “Canelo” dentro del podcast que graba para su canal de Youtube, en el que Gudiño recordó la vez que tuvo la mala fortuna de padecer en carne propia la inseguridad del país.

“Sí me ha tocado, dos que tres sustitos, de que te bajan la camioneta o algo. Gracias a dios no pasó de ahí. Me tocó que justo iba llegando a la casa de mis papás y me pidieron las llaves de mi camioneta”, empezó a contar.