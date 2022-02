El técnico Ricardo “El Tuca” Ferretti buscó justificar la derrota de sus Bravos de Juárez ante las Chivas que incluso jugaron con un hombre de menos casi todo el segundo tiempo, en el partido de este pasado miércoles.

Aunque el Guadalajara dominó gran parte del encuentro y generó mayor número de aproximaciones al marco rival, para el experimentado estratega eso no tuvo nada qué ver.

“Después del partido de hoy, puedes decir que nada ha funcionado nada. No ha funcionado nada hoy. Hoy no funcionó nada. Hicimos todo para perder y lo logramos, es la verdad. En el lapso de tiempo que llevo aquí, nunca vi al equipo jugar tan mal como jugamos hoy. No tengo, ni puedo tapar el sol con un dedo. Tengo que reconocer. Hoy no nos ganó Chivas, fuimos nosotros los que perdimos, definitivamente”, comentó.