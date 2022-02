“Piojo” Alvarado admite que en Chivas hay más presión que en Cruz Azul

Roberto Alvarado reconoció que no es lo mismo jugar en Chivas a lo que vivió anteriomente en Cruz Azul, además de admitir que le ha costado su adaptación al equipo en lo que va del Clausura 2022.

El “Piojo” dio una entrevista para TUDN esta semana en donde habló sobre el cambio que significó llegar al Guadalajara, en donde todavía no ha podido demostrar su mejor versión en la cancha.

Hasta el momento, Alvarado ha disputado cuatro encuentros con el Rebaño Sagrado, con tres de ellos como titular y registrando apenas 284 minutos en el terreno de juego.

Si bien ya se estrenó como goleador rojiblanco, su anotación llegó en la dolorosa derrota contra los Tigres de la semana pasada, en la que por cierto no estuvo muy fino.

Finalmente, habló de que este semestre tuvo que lidiar con el Covid-19 que aplazó su debut, pero que va de menos a más para ponerse a tono y aportar más goles y asistencias.

"Siempre lo he pensado, los inicios donde esté me cuestan un poco, pero es trabajar todos los días e insistir para poder llevar los partidos y entrenamientos, me voy sintiendo mejor, no es el inicio que esperaba, pero voy con un gol y una asistencia. Voy a trabajar para mi mejor versión".