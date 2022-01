¿Siguen en malos términos? Pizarro habló de los conflictos que tuvo en Chivas

Rodolfo Pizarro volvió a recordar los conflictos que tuvo con la directiva de Chivas que originaron su salida del club en 2018 y dudó sobre asegurar si actualmente está en buenos términos con el Guadalajara.

Luego de un mercado de fichajes en el que se especuló que el talentoso futbolista era una de las principales opciones de refuerzo para el cuerpo técnico de Marcelo Michel Leaño, sin embargo, algunas versiones periodísticas señalaron que el propio Amaury Vergara todavía estaba molesto con él.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Los defiende! Briseño dice que el autogol no fue error de Gudiño ni de “Tiba”

Lo anterior debido a que Pizarro fue de los que más levantó la voz en el Rebaño respecto a los premios y bonos que les debía la institución luego de los títulos de Liga MX y Copa MX en 2017. Por tal motivo, esta semana, en una entrevista con TUDN, fue cuestionado al respecto.

“Creo que en ese momento sí era de los principales que encabezaba eso, no porque fue problemático si no porque podía hacerlo, era uno de los principales líderes en el equipo futbolísticamente hablando y también yo era de los pocos que podían pelear eso, podían exigir y la verdad nunca he sido un jugador que me esconda en nada, voy de frente", comentó.

Un conflicto que ya se había hecho público, pero que volvió a aparecer en la opinión pública, luego de que Pizarro estaba transferible tras su mal paso por el Inter Miami de la MLS. Tanto este antecedente, como un tema de salarios habrían impedido su fichaje con las Chivas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Merecen ser titulares! Futbolistas de Chivas que arrancarían contra Querétaro

Finalmente, el experimentado atacante acabó por firmar con los Rayados de Monterrey. Mientras él no sabe si quedó en buenos o malos términos con la institución rojiblanca.

“Si le tengo que decir las cosas a alguien que no se me hace justo o algo que me prometieron pues lo voy a hacer, esa es mi filosofía ir de frente, entonces a los mejor y sí, si quedamos mal, a lo mejor no sé, con Higuera sí hubo muchas (discusiones) pero ya no está. Según yo no tengo ningún problema con alguien de allá”, añadió.