Ronaldo Cisneros vivió momentos de angustia cuando este verano le notificaron que tenía un problema cardíaco, tras los exámenes médicos que realizaron las Chivas después de las vacaciones. El panorama apuntaba a que debía dejar el futbol.

El delantero de apenas 24 años sufrió mucho con la noticia, pero buscó otras opiniones acerca del puente muscular en la arteria descendiente anterior que se le detectó, un mal congénito que no había desarrollado hasta ese momento. El Guadalajara nunca lo dejó solo y lo acompañó en la búsqueda de especialistas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Héroes inesperados! Huerta y Cisneros le dan el triunfo a las Chivas ante Toluca

Los siguientes resultados de médicos de la Ciudad de México y también de Nueva York revelaron que Cisneros podría seguir jugando profesionalmente sin riesgos. Al atacante le regresó el alma al cuerpo y empezó a tratar de ponerse a punto para tener su oportunidad en el Rebaño, en donde le ha costado mucho adaptarse.

Después de cuatro meses de aquella noticia, llegó ese momento cuando el técnico Marcelo Michel Leaño llamó a Ronaldo para ingresar en el tiempo agregado del duelo de las Chivas ante el Toluca de este domingo. Era su primer partido este torneo y en el primer balón que tocó marcó el gol para el 2-0 definitivo.

Cisneros apareció junto al estratega del Guadalajara para atender a los medios, posterior al encuentro en el Estadio Akron. La cara de alegría de ambos era inevitable. Había algo más que un simple resultado de futbol.

El atacante que llegó al Rebaño proveniente de Santos Laguna, habló de lo difícil que fue este proceso para él y su familia, pero que agradece mucho estar de nuevo en las canchas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No lo olvidan! Afición de Chivas insultó a Rubens Sambueza y lo llama “puerco”

“Gracias a Dios me dio la fortaleza para llevar esta situación y gracias a Dios los exámenes que me hicieron en el club, que siempre me brindó su apoyo… fueron tres semanas de incertidumbre de no saber si seguiría jugando. Gracias a Dios que me dio una segunda oportunidad. Un amigo me decía que muchos llegan a jugar profesional una vez y a mí Dios me dio la oportunidad dos veces”.