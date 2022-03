¡Emotivo! Tomás Boy fue aficionado de Chivas y creció admirando al Campeonísimo

Tomás Boy lamentablemente este martes falleció a sus 70 años tras dejar una enorme carrera en el futbol mexicano que incluyó ser técnico de las Chivas, pero lo que pocos saben es que de niño lo marcó muchísimo el “Campeonísimo”.

El “Jefe” es recordado como toda una leyenda de los Tigres en su etapa como futbolista, pero su inspiración para ser profesional llegó gracias a ir a ver los partidos del Guadalajara en aquella gloriosa época del club.

Aquel niño veía asombrado las grandes hazañas de las Chivas que conquistaron siete títulos de liga en menos de 10 años, para ser considerados el rival a vencer en el futbol mexicano.

“Dos jugadores me inspiraron muchísimo en aquel entonces, Héctor Hernández era un gran goleador y jugador, fantástico, que no ha recibido el reconocimiento que merece y Salvador Reyes. Esos jugadores le llamaban mucho la atención a mi papá y a mí, ellos fueron los modelos de impulso y motivación para yo ser un gran futbolista.

Con justa razón Tomás Boy quedó impactado con dos grandes símbolos del Guadalajara como lo son el “Chale” Hernández y “Chava” Reyes.

Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Boy Espinoza por el sensible fallecimiento de nuestro ex Director Técnico. Tomás, te recordaremos con cariño por toda tu historia en el futbol mexicano y por tu paso en el Guadalajara.

Sin embargo, el “Jefe” perdió el cariño por los colores rojiblancos y pasó a ser identificado con otras instituciones.

“Después cuando empecé a jugar en el Necaxa y luego Atlético Español, pues conocí a las Chivas, me enfrenté a ellos y ya no me gustaron más, me cayeron mal”, agregó entre risas en dicha entrevista.