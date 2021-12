¡Lo pensó mucho! La vez que Antuna respondió si algún día jugaría en América

Ahora que Uriel Antuna está en el ojo del huracán ante el supuesto intercambio que haría las Chivas para obtener a Sebastián Córdova del América, es imposible no recordar la vez que se le preguntó si algún día jugaría con el odiado rival.

Para esto hay que remontarse a abril de 2021, cuando el “Brujo” tuvo una entrevista con el youtuber ZABALIVE. Aquí le hicieron cinco preguntas incomodas y una de ellas era si vestiría de azulcrema.

Antuna tenía que responder si “¿Fichar por el América o retirarte del futbol?”

“Para América no creo… la verdad es que está difícil…” contestó de primera instancia el todavía jugador del Guadalajara, aunque pensó bastante la respuesta.

Incluso el youtuber le comentó que le había hecho la misma pregunta a Henry Martín tiempo atrás, y que el delantero de las Águilas aseguró que sí jugaría para las Chivas.

“Es que está complicado, pero a lo mejor Henry es más grande. Yo con 23 años también te diría lo mismo, fichar para el América. A esa edad no me puedo retirar porque no tengo una vida resuelta. A lo mejor tampoco Henry la tenga, pero es un poco más grande y la pregunta cambia”, añadió Antuna.