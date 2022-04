Uriel Antuna acepta que no estaba cómodo en Chivas: ‘No era yo mismo’

Tras un regreso a la Liga Mx poco fructífero con las Chivas, Uriel Antuna ha tenido un repunte considerable en su carrera con Cruz Azul, equipo que lo adquirió tras la novela entre los Rojiblancos y las Águilas del América.

Con dos goles y tres asistencias en doce juegos de Liga Mx, “El Brujo” ha sido la revelación en La Noria tras varios torneos complicados en Verde Valle con el equipo jalisciense.

En entrevista para la cadena Fox Sports, Antuna reconoció su incomodidad en el seno tapatío, pues jamás encontró su lugar tras ser transferido del LA Galaxy.

“Era momento de un cambio, no me sentía cómodo futbolísticamente ni con confianza. No me sentía yo mismo. A final de cuentas, en mi cabeza llegué a pensar que ya era momento de un cambio”.