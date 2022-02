¡En Cruz Azul sí luce! Antuna admite que quedó a deber en Chivas

Uriel Antuna está teniendo un gran arranque de torneo en su nueva etapa con Cruz Azul, que hasta él mismo admitió que en Chivas estaba lejos de su mejor nivel y que quedó a deber de lo que se esperaba cuando llegó al equipo en 2020.

El ex futbolista del Guadalajara se fue del club en este mercado de traspasos y en apenas cuatro jornadas ya ha participado en más goles con la Máquina que todo lo que hizo el último año con el Rebaño Sagrado.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas se acercó a Jürgen Damm, pero el refuerzo no llegará

Así que tras el gol del “Brujo” Antuna con el que Cruz Azul le ganó 1-0 al León en el partido de este lunes, declaró en entrevista para Fox Sports sobre el buen momento que está viviendo y de su etapa con el conjunto rojiblanco.

"Estoy contento, feliz de estar acá. Y siempre había estado luchando para estar en mi máximo nivel y si bien no se me habían estado dando bien las cosas, siempre he estado luchando al máximo para estar en ese nivel que a lo mejor quedé a deber en mi equipo anterior".