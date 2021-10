¿Quiénes decidieron su salida de Chivas? Vucetich revela detalles internos

Víctor Manuel Vucetich habló por primera vez tras su salida de las Chivas y reveló detalles internos sobre la toma de decisiones en el equipo. Además consideró que su proceso iba por buen camino al momento de su destitución.

El fuera estratega del Guadalajara hasta hace unas semanas, explicó que desde su punto de vista no era justificado el fin de su proceso, en entrevista con el periodista Miguel Arizpe.

"Hablar de injusticias a lo mejor es difícil. ¿Era el momento? Considero que no era el momento porque las cosas, dentro de todo, iban bien. De todo lo que he platicado le sumamos todavía que el siguiente torneo no hubo refuerzos, se vendió un jugador, un centro delantero (Macías) y se mandaron jugadores a la Selección, cinco elementos, eso nos afecta en el ritmo normal de lo que son entrenamientos".

En esta larga conversación, Vucetich confesó varios aspectos en su estadía con el Rebaño. Incluso señaló que le molestó mucho que la afición pidiera su salida del club en el estadio.

También confirmó las sospechas de que Ricardo Peláez no fue quien decidió cortar su gestión con las Chivas, y que al menos en este aspecto, el director deportivo no tuvo voz, ni voto.

“Es el consejo de la parte alta de la directiva. No tomó él (Peláez) la determinación, no fue su decisión. Pues en esta decisión en caso concreto mío no tomó la decisión él. Siento que es una decisión ejecutiva simple y sencillamente, pensaron que las expectativas de nosotros no era lo que querían. Yo me imagino, en parte un poco de todo, en lo que está en la cancha y en la tribuna”.