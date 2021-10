Víctor Manuel Vucetich rompió el silencio tras su salida de Chivas y expresó su molestia al escuchar a los aficionados en el estadio que pidieron su destitución.

En entrevista con el periodista Miguel Arizpe, el que fuera técnico del Guadalajara confesó lo que sintió cuando la gente gritaba “Fuera Vuce”, incluso hizo una fuerte crítica hacia los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR: Giovani Dos Santos habría buscado fichar con Chivas en su desesperación

“Te da coraje, porque no valoran lo que se está haciendo. Hay una falta de conocimiento del aficionado de todo lo que se hace. Hay unos que sí lo tienen, pero la mayoría no. No puedes a ponerte a luchar en contra de todos ellos, pero tampoco puedes hacerles caso. Te da coraje, porque dame argumentos para gritar”.