Aunque las Chivas llegaron como favoritos al partido ante el FC Juárez, terminaron sufriendo y rescatando un empate 2-2 de último minuto con un tanto de Jesús Godínez.

Además del resultado, el técnico Víctor Manuel Vucetich se fue molesto con el arbitraje, ya que en dos jugadas que derivaron en los goles de los Bravos, estuvieron rodeadas de polémica por las marcaciones del silbante Fernando Hernández.

En la segunda anotación de Gabriel Fernández, existió una mano previa que le dejó el balón a merced al delantero de los Fronterizos. Un aspecto que señaló el “Rey Midas” en la conferencia de prensa, a pesar de que no le gusta hablar de los árbitros.

“La regla es la que hay que modificarla, ya la observé y es como un pase de voleibol, que se la pone al compañero y hacen la anotación. No sé cómo la interpretan, se tiene que utilizar un mejor criterio, para saber cómo marcar una mano de esta naturaleza”.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado tuvo el carácter como mencionó su estratega, para igualar en dos ocasiones el marcador. Ya que al minuto 10, también se señaló un controvertido penalti por una falta de “Lalo” Torres que terminó en el 0-1, aunque lo igualó Ángel Zaldívar cinco minutos después.

Al final, las Chivas intentaron sacar el triunfo en el cierre del encuentro, pero no les alcanzó y se tuvieron que conformar con el empate, y se le vio intranquilo al “Rey Midas” con los jueces.

“Siempre les peleo yo los tiempos. No discuto una entrada o un foul. Sólo el tiempo, ellos son los únicos que pueden controlar que los jugadores no hagan tiempo, se caen y se llevan muchos minutos. Y no hacen absolutamente nada, se ha metido la queja para que se regule esto”.